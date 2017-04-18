У Києві відновили роботу три центри паспортного сервісу

У м.Києві три центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" відновили роботу в повному обсязі, інші центри паспортного сервісу працюють через підрозділи Державної міграційної служби (ДМС), повідомляється на сайті ДП "Документ".

Так, згідно з повідомленням, три столичних сервісних центру за адресами: бул.Т.Шевченка, 27; пр. М.Бажана, 1-Е; Документ-сервіс Готово, пл.Л.Українки, 1 працюють в повному обсязі, як за оформленням, так і видачі закордонних паспортів та ID-карт.

Решта центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" працюють в режимі видачі біометричних закордонних паспортів та ID карт через підрозділи міграційної служби.

"Якщо ви отримали SMS про готовність документів, і не маєте можливості почекати з отриманням паспорта, ви маєте можливість отримати його в територіальних підрозділах ГМС. За попереднім погодженням необхідно звернутися по телефону центру", - сказано в повідомленні і наголошується, що у кожного центру свій телефон.

Як повідомлялося, увечері 6 квітня в Україні були тимчасово припинені оформлення та видача біометричних документів (паспорт для виїзду за кордон і ID-паспорт) в центрах надання адміністративних послуг і "паспортних сервісах". Підрозділи міграційної служби працювали в штатному режимі.

Державна міграційна служба України повідомляла, що така ситуація склалася в результаті "слідчих дій співробітників СБУ у одного з операторів зв'язку".

Державна міграційна служба звернулася з листами в СБУ, Держспецзв'язку та держпідприємство "Українські спеціальні системи (ДП УСС) щодо максимально швидкого відновлення роботи каналів зв'язку і відновлення можливості оформлення і видачі документів. У свою чергу в держпідприємстві" Документ "заявляли, що підприємство призупинило роботу з -за проведення СБУ перевірок в одній з телекомунікаційних компаній, що забезпечують захист каналів зв'язку.

7 квітня ДП "Документ" відновило роботу, однак згодом знову виникла проблеми через оператора зв'язку. У прес-центрі СБУ інформували, що співробітники СБУ викрили несанкціоноване втручання комерційної структури в роботу телекомунікаційних мереж Державної міграційної служби (ДМС), що створює умови для витоку інформації з обмеженим доступом; сервери ГМС не вилучалися.

За інформацією прес-центру, головним слідчим управлінням Служби безпеки проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч.5 ст.191 ч.1 ст.328 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України. В його рамках встановлено, що в 2014-2015 роках спеціалізоване держпідприємство виконувало роботи по створенню, побудови та налаштування захищеної телекомунікаційної мережі для ГМС. За інформацією спецслужби, під час виконання контракту в результаті попередньої змови з окремими посадовими особами ДМС і Держслужби спеціального зв'язку частина грошей була привласнена.