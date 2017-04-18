Авіакомпанія United Airlines змінить правила проїзду співробітників після скандалу

Американська авіакомпанія United Airlines змінить правила посадки співробітників на власні рейси після скандалу з 69-річним пасажиром, лікарем в'єтнамського походження Девідом Дао, якого силою вивели з літака, повідомляє BBC.

Четверта за обсягом перевезень авіакомпанія США заявила, що в майбутньому його співробітники будуть отримувати місця не менше, ніж за годину до вильоту.

11 квітня співробітники служби безпеки чиказького аеропорту буквально виволокли Д.Дао з літака, який повинен був вилетіти з Чикаго в Луїсвілль. При цьому літній лікар позбувся двох передніх зубів, у нього був зламаний ніс.

Екіпаж літака United викликва службу безпеки через овербукинг - квитків на літак було виписано більше, ніж було місць у салоні, - і відмови пасажирів поступитися місцями добровільно. При цьому авіакомпанії потрібно було посадити на рейс своїх співробітників, які повинні були вийти на роботу в іншому місті на наступний день.

Співробітники United попросили пасажирів поступитися своїми квитки в обмін на місце на рейсі на наступний день, номер в готелі і грошову компенсацію. Після того, як добровольців не знайшлося, за допомогою комп'ютера були обрані чотири довільних пасажирів, які були зобов'язані покинути рейс.

Д.Дао був одним з таких пасажирів, але відмовився підкоритися, пославшись на те, що його теж чекають робота і пацієнти, після чого три охоронці виволокли його силою. Інцидент був знятий двома попутниками на камери телефонів, після чого відео розійшлися по соцмережах і викликало хвилю обурень. На записі видно, як кричущого чоловіка несуть по літаку за руки і за ноги.

Потерпілий заявив про намір подати до суду на United.

Гендиректор United Оскар Муньос спочатку попросив вибачення за те, що довелося "перемістити" пасажирів, і пояснив, що один з них вів себе "вороже". Ця заява була сприйнята багатьма як спроба піти від коментаря щодо застосування сили до пасажира.

Пізніше О.Муньос випустив ще одну заяву. На цей раз він визнав, що сталася "жахлива подія". Авіакомпанія обіцяла повернути гроші за політ всім пасажирам рейсу.