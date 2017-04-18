Події

09:54 18.04.2017

У ДТП в Житомирській області загинуло 5 людей - ДСНС

У понеділок, 17 квітня, в Житомирській області сталося ДТП за участю двох легкових автомобілів, у результаті якого загинуло 5 осіб і ще 2 постраждали, повідомляє прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій України.

"Поблизу с. Кам'янка Олевського району о 16 год 15 хв 17 квітня на трасі Київ-Ковель унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло 5 осіб та постраждало 2 людей, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС в Житомирській області.

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