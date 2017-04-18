Кабмін планує представити проект пенсійної реформи у ВР до 16 травня - Рева

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявляє про намір Кабінету Міністрів України подати проект пенсійної реформи у Верховній Раді до 16 травня.

"Ми повинні все порахувати, не можна поспішати. Працюють серйозні експерти, економісти - наші, з Мінекономіки, Мінфіну, а також з МВФ. До 16 травня ми повинні представити відповідний законопроект у Верховній Раді", - сказав міністр в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" , відповідаючи на питання про терміни пенсійної реформи.

При цьому він зазначив, що вважає пенсійну реформу ключовою для країни.

За словами міністра, фінансувати збільшення пенсій і проведення самої реформи планують із додаткових доходів Пенсійного фонду, зафіксувавши його дефіцит на поточному рівні.

Як повідомлялося, наступне пленарне засідання Верховної Ради заплановано на 16 травня.

Раніше А.Рева заявляв, що підвищення пенсій з 1 жовтня обійдеться в додаткових 11-12 млрд грн, які планується профінансувати за рахунок зростання надходжень Пенсійного фонду України.