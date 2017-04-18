Події

09:55 18.04.2017

Бойовики за добу 32 рази обстріляли позиції сил АТО, одного військовослужбовця поранено - штаб

За минулу добу бойовики здійснили 32 обстріли позиції Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, в результаті яких один український військовослужбовець дістав поранень, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатися приморське напрямок", - ідеться в повідомленні на станиці прес-центру штабу АТО в Фейсбук.

На приморському напрямку бойовики обстрілювали Новогригорівку з мінометів калібру 120 мм і озброєння БМП, Чермалик - з мінометів калібру 82 мм, Мар'їнка - з великокаліберних кулеметів, Водяне - з озброєння БМП, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, Широкине, Талаківку і Павлопіль - із гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, в околицях Талаківки і Водяного зафіксована активність снайперів бойовиків.

"На донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, гранатометів і кулеметів великого калібру противник стріляв по позиціях поблизу Авдіївки. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах у районі Шахти "Бутівка". З кулеметів великого калібру і стрілецької зброї ворог вів вогонь по захисниках Кам'янки", - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку бойовики обстрілювали Катеринівку з мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів, а Новоолександрівку - з протитанкових гранатометів.

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