Події

10:00 18.04.2017

Казахстан значно знизить видобуток нафти в травні-червні для виконання зобов'язань перед ОПЕК

Казахстан значно скоротить видобуток нафти в травні-червні 2017 року і, таким чином, виконає зобов'язання перед ОПЕК щодо зниження видобутку нафти в першому півріччі, заявив міністр енергетики Канат Бозумбаев журналістам у вівторок після засідання уряду.

"Казахстан не брав на себе зобов'язання щомісяця дотримуватися якогось обсягу видобутку. Казахстан взяв на себе зобов'язання протягом півроку - з 1 січня по 1 липня - щоб середній видобуток був не більше 1,7 млн ​​барелів" мінус "20 тис. В добу ", - сказав К.Бозумбаев. За його словами, в січні видобуток знизився в середньому на 30 тис. Барелів на добу, в лютому показники дещо зросли, а в березні обсяг видобутку перевищив 1,7 млн ​​тонн барелів.

"У квітні ситуація трохи зміниться, в травні ми припускаємо, що значно знизимо видобуток і в червні теж припускаємо зниження. Все залежить від Карачаганака, Тенгіза і Кашагана", - сказав міністр.

К.Бозумбаев зазначив, що в зв'язку з кліматичними умовами влітку видобуток нафти в Казахстані знижується. І план з виконання зобов'язань перед ОПЕК був складений з урахуванням погодних особливостей Казахстану. "Влітку - з червня по серпень - зазвичай видобуток значно знижується. Коли ми приймали таке рішення, ми ці фактори враховували. Я думаю, що ми свої зобов'язання виконаємо. Казахстан буде намагатися виконувати свої зобов'язання", - сказав глава Міненерго.

Країни ОПЕК і не-ОПЕК домовилися скорочувати видобуток нафти протягом першого півріччя 2017 роки для стабілізації нафтового ринку. Країни ОПЕК повинні скоротити її на 1,2 млн барелів на добу, країни не-ОПЕК - на 558 тис. Барелів на добу, в тому числі Казахстан - на 20 тис. Барелів на добу. Дана угода може бути продовжена ще на півроку.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) раніше відзначало, що країни ОПЕК в січні-лютому 2017 року виконали угоду по скороченню видобутку нафти на 98%, країни не-ОПЕК - на 37%.

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