Події

10:45 18.04.2017

Кабмін визначив порядок відшкодування громадянами витрат на утримання в поліцейських ВНЗ

Кабінет Міністрів України затвердив порядок відшкодування громадянами витрат на їх утримання у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку поліцейських.

Згідно з постановою Кабміну №261 від 12 квітня, розміщеній на сайті уряду, компенсація витрат на утримання здійснюється в разі дострокового розірвання контракту про отримання освіти за будь-яких підстав, крім звільнення зі служби в Національній поліції через хворобу або у зв'язку зі скороченням штату або проведенням організаційних заходів .

Також компенсація витрат здійснюється в разі звільнення зі служби в поліції протягом 3 років після закінчення ВНЗ.

Відшкодування здійснюється в розмірі витрат, пов'язаних з грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням; оплатою комунальних послуг і спожитих енергоносіїв.

Розрахунок комунальних послуг та спожитих енергоносіїв здійснюється з урахуванням середнього обсягу споживання у відповідному ВНЗ на одну людину на добу за період фактичного знаходження в такому закладі.

Під час проведення розрахунків застосовують тарифи, встановлені для населення, що діють у місцевості, де розташовано ВНЗ, у відповідному навчальному році.

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