Україна з початку квітня поповнила ПСГ 111 млн куб. м газу

Україна в період з 1 по 16 квітня 2017 року поповнила свої підземні сховища (ПСГ) 110,68 млн куб. м природного газу.

Згідно з оперативними даними ПАТ "Укртрансгаз", за цей період в ПСГ було закачано 243,61 млн куб. м газу, відібрано - 132,93 млн куб. м.

Станом на 16 квітня 2017 року сховищах накопичено 8 млрд 328,63 млн куб. м газу, на аналогічну дату роком раніше в ПСГ було 8 млрд 595,04 млн куб. м, а 16 квітня 2015 року - 7 млрд 813,84 млн куб. м.

Станом на 16 квітня 2017 року газ імпортувався в добовому режимі 15,634 млн куб. м (Словаччина - 10,964 млн куб. м, Угорщина - 3,44 млн куб. м, Польща - 1,23 млн куб. м). В цілому за 1-16 квітні імпорт склав 242,7 млн ​​куб. м.

Видобуток газу в Україні 16 квітня склав 57,295 млн куб. м ( "Укргазвидобування" - 41,763 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,345 млн куб. м, інші компанії - 12,187 млн ​​куб. м). В цілому за 1-16 квітня внутрішній видобуток склав 913,3 млн куб. м.

Транзит газу через ГТС України за підсумками 1-16 квітня склав 3 млрд 827,2 млн куб. м або в середньому - 239,2 млн куб. м на добу.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною ємністю 31 млрд куб. м.