МКМТ перегляне антидемпінгові заходи щодо аміачної селітри з РФ - МЕРТ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) проведе проміжний перегляд антидемпінгових заходів щодо аміачної селітри, що імпортується з РФ, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ).

Рішення про такий перегляд МКМТ ухвалила на засіданні 13 квітня.

У МЕРТ нагадують, що антидемпінгові заходи щодо аміачної селітри з РФ були запроваджені ще в травні 2008 року, за підсумками останнього перегляду вони діють до липня 2019 року.

" 30 березня цього року Мінагрополітики повідомило, що через зупинку виробництва і відвантаження азотних добрив вітчизняними підприємствами існує необхідність переглянути заходи... Вітчизняні виробники аміачної селітри також звернулися, наголосивши на необхідності переглянути антидемпінгові заходи, оскільки вони недостатньо запобігають шкоді, якої вітчизняному виробнику завдає демпінговий імпорт із РФ", - ідеться в повідомленні.

Узявши до уваги ці дві позиції, в МКМТ вирішили провести дослідження питання і здійснити проміжний перегляд антидемпінгових заходів.