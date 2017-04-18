Україна на 5 років обмежила імпорт шліфувальних кіл з Росії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі терміном на п'ять років ввела остаточні антидемпінгові мита щодо імпорту шліфувальних кіл на керамічній зв'язці з Російської Федерації.

Згідно з рішенням МКМТ від 13 квітня, опублікованим у газеті "Урядовий кур'єр" у суботу, розмір антидемпінгового мита для експортерів цієї продукції і загалом для РФ становить 33,83%, за винятком експортера-виробника ВАТ "Волзький абразивний завод", розмір мита для якого встановлено в розмірі 6,54%.

Відповідно до публікації, в період розслідування (четвертий квартал 2014 року - третій квартал 2015 років) було встановлено наявність демпінгового імпорту в Україну шліфувальних кіл походженням з РФ.

Крім того, встановлено завдання шкоди національному виробнику за період розслідування (з 2012 року по 3 квартал 2015 року). Зокрема, обсяги виробництва скоротилися на 50,77%, продажу на внутрішньому ринку на 43,42%, використання виробничих потужностей на 51,54%, збиток на внутрішньому ринку зріс більш ніж удвічі, погіршилися показники рентабельності (на 119,8%), ліквідності (майже на 12%), скоротилася чисельність працівників (майже на 52%).

Остаточне мито вводиться щодо кіл шліфувальних, що класифікуються УКТЗЕД за кодом 6804 22 30 00.

Рішення комісії набуває чинності через 30 днів після публікації.

Як повідомлялося, рішення про розслідування МКМТ ухвалила 13 листопада 2015 року у відповідь на скаргу "Запорізького абразивного комбінату" (ЗАК). Воно набуло чинності з 19 листопада, через рік розслідування було продовжено ще на три місяці.

"Запорізький абразивний комбінат", згідно з інформацією в його річному звіті, є єдиним підприємством в Україні, що виробляє абразивні матеріали: електрокорунд нормальний, карбід кремнію чорний і металургійний, карбід і нітрид бору, шкурку шліфувальну на тканині, фібровій та паперовій основи, інструмент на керамічній і бакелітовій зв'язках.

Підприємство оцінювало свою частку на українському ринку обрізних кіл приблизно в 21%.