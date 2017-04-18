Одеська митниця в березні перерахувала до держбюджету рекордну суму платежів - 2,24 млрд грн

Одеська митниця Державної фіскальної служби України (ДФС) у березні 2017 року перерахувала до державного бюджету 2,24 млрд грн митних платежів.

Як повідомила у вівторок прес-служба Головного управління ДФС в Одеській області, цей показник є абсолютним рекордом - за всю історію Одеської митниці часів незалежності жодного разу сума щомісячних надходжень не досягала навіть 2 млрд грн.

"Рекордними є також середньодобові перерахування. Вони вдвічі більше, ніж в березні минулого року і становили 102 млн грн. Протягом першого кварталу Одеською митницею ДФС стягнуто понад 4 млрд 803 млн грн митних платежів. Це на 1 млрд 760 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року ", - розповіли в прес-службі.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко у вересні 2015 року підписав закон №666-VIII "Про внесення зміни до розділу IV" Прикінцеві та перехідні положення "Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях щодо фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення ".

Законодавча ініціатива розроблена для забезпечення фінансування реконструкції автомобільної дороги загального користування державного значення Одеса-Рені (на Бухарест) (М-15) та поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Львів-Радехів-Луцьк (Н-17), ділянки Львів-Сколе автомобільної дороги загального користування державного значення Київ-Чоп (на Будапешт через Львів, Мукачеве, Ужгород) (М-06) та автомобільної дороги загального користування державного значення Сколе-Славське (Т-14-24).

Для цього передбачається направлення до спеціальних фондів відповідних обласних бюджетів в порядку, встановленому Кабміном, 50% відсотків від суми перевиконання щомісячних індикативних показників надходжень митних платежів, що стягуються під час митного оформлення товарів на територіях відповідно Одеської, Волинської та Львівської областей.

У грудні 2016 року Верховна Рада розширила експеримент щодо фінансового забезпечення реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок частини митних платежів на всі області України.

У 2016 році, до зміни глави Одеської митниці Юлії Марушевскої Одеська область отримала від надприбутків з митниці близько 120 млн грн. При цьому за даними нинішнього глави Одеської облдержадміністрації Максима Степанова, тільки за перший квартал 2017 року аналогічна показник становив 595 млн грн.

14 листопада 2016 року екс-глава Одеської митниці Ю.Марушевська заявила про свою відставку і перестала з'являтися на роботі. Офіційний наказ про її звільнення був підписаний 29 листопада. Згідно з документом, Ю.Марушевську звільнили в зв'язку з дисциплінарними порушеннями.

Сама Ю.Марушевська пояснила свій відхід через тиждень після заяви про відставку екс-голови Одеської обладміністрації Михайла Саакашвілі тим, що "всі інструменти реформування на регіональному рівні вичерпані".