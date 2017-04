NYX 22 квітня відкриє другий флагманський магазин в Sky Mall

У торгово-розважальному центрі (ТРЦ) Sky Mall (Київ) 22 квітня 2017 року відбудеться офіційне відкриття другого в Україні монобрендового магазину NYX Professional Makeup.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" маркетинг-директор бренду NYX Professional Makeup (Україна) Анна Добрянська, площа нового магазину з повним асортиментом косметики NYX Professional Makeup складе 80 кв. м. Він розміститься на другому поверсі біля центрального атріуму ТРЦ Sky Mall.

За словами А.Добрянської, в планах NYX Professional Makeup на цей рік - розвинути мережу магазинів в столиці, а в подальшому продовжити експансію в інших містах України.

"Експансія в регіони запланована не раніше другого кварталу 2018 року", - додала маркетинг-директор бренду, не уточнивши при цьому, в яких саме містах мережа має намір відкривати торгові точки.

За її словами, стратегія розвитку бренду NYX Professional Makeup в Україні полягає в побудові професійного іміджу бренду, що включає участь в спеціалізованих виставках, а також співпрацю зі школами макіяжу і візажистами.

Оцінюючи потенціал бренду NYX Professional Makeup на ринку України, А.Добрянська зазначила, що він досить великий, так як ринок професійної косметики в Україні слабо насичений.

"Ринок представлений обмеженою кількістю брендів: MAC, NYX Professional makeup, Inglot, Make Up For Ever, Make Up Atelier. Більшу частину брендів/продуктів, за якими полюють візажисти, доводиться привозити з собою з поїздок або замовляти на закордонних сайтах ", - резюмувала А.Добрянська.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року в першій лінії ТЦ Globus відкрився перший флагманський монобрендовий магазин світового бренду професійного макіяжу NYX Professional Makeup площею 81,5 кв. м.

Бренд NYX Professional Makeup заснований в 1999 році в Лос-Анжелесі. Асортимент магазинів мережі включає в себе більш 2 тис. товарних позицій.