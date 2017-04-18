Балаклію та населені пункти в зоні розльоту боєприпасів очистили від вибухонебезпечних предметів

Територію м. Балаклії (Харківська область) і 9 населених пунктів, які були в зоні розльоту боєприпасів, що детонували в результаті пожежі на військовому складі, очистили від вибухонебезпечних предметів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Піротехнічними розрахунками ДСНС очищена від вибухонебезпечних предметів територія м. Балаклії і дев'ять населених пунктів, що потрапили в зону надзвичайної ситуації", - сказано в зведенні ДСНС у вівторок.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 165 осіб та 44 одиниць техніки.

Піротехніки ДСНС здійснюють чергування в цілодобовому режимі. На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, 23 березня 2017 року Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів і розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, загинула одна людина і 3 особи постраждало, яких госпіталізовано з травмами різних ступенів тяжкості.