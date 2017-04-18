Citi очікує на підвищення ціни нафти на $10 за барель до кінця 2017 р.

Аналітики Citigroup Inc. вслід за Goldman Sachs рекомендували інвесторам довіритися сировинним ринкам, при цьому вони розраховують, що до кінця року нафта подорожчає приблизно на $10 і буде коштувати більше $60 за барель.

Згідно з оглядом Citi, середня ціна Brent в IV кварталі може скласти $65 за барель, WTI - $ 62 за барель. В ході торгів у вівторок червневий контракт на Brent подешевшав на 0,3%, до $ 55,19 за барель, WTI з поставкою в травні - на 0,4%, до $ 52,45 за барель.

Експерти Citi, включаючи Еда Морса і Сета Кляйнмана, визнають, що різке зростання видобутку сланцевої нафти в США може відновитися на тлі підвищення цін і називають цей фактор "темною хмарою, яка нависла над ринком нафти". Однак вони вважають, що домовленостей ОПЕК та інших видобувних країн буде досить, щоб компенсувати підвищення виробництва американських компаній в найближчі 6-9 місяців.

Значне скорочення комерційних запасів нафти стане можливим після того, як почне проявлятися ефект зниження видобутку країнами ОПЕК, написали аналітики Citi.

"Зараз ринку, ймовірно, потрібно готуватися до значного скорочення запасів і ціною Brent вище $60 за барель", - йдеться в огляді.

Тим часом експерти Mitsubishi UFJ Morgan Stanley (MUFJ MS) попереджають про можливий надлишк пропозиції на ринку, якщо країни ОПЕК і їх союзники відмовляться зберегти обмеження виробництва нафти в II півріччі, а США продовжать нарощувати видобуток.

За оцінками MUFJ MS, в такому випадку знижувальний тиск на нафту Brent буде досить вираженим.

Найближчим часом увага інвесторів буде зосереджена на політичних подіях навколо чергового засідання ОПЕК, яке відбудеться 25 травня.

У своїх прогнозах MUFJ MS посилається на ріст світового попиту на нафту на 1,6% в 2017 році в порівнянні з попереднім роком - до 98,22 млн барелів на добу.

Згідно з офіційними даними міністерства енергетики США, видобуток на сланцевих родовищах збільшувався щомісяця поточного року. У травні він, як очікується, досягне 5,2 млн барелів на добу - максимуму з листопада 2015 року.