Великобританія близька до повного повернення Lloyds в приватні руки через 9 років після порятунку банку

Уряд Великобританії незабаром продасть частку, що залишилася в Lloyds Banking Group, що завершить етап порятунку банку, що коштував державі 20,3 млрд фунтів стерлінгів.

Більш значна сума - 46 млрд фунтів - була витрачена британською владою лише на порятунок Royal Bank of Scotland (RBS), який досі належить державі на 72%.

Для порівняння: американські банки Citigroup і Wells Fargo, які отримали від влади США відповідно $ 45 млрд і $ 29 млрд в рамках цільової програми Troubled Asset Relief Program (TARP) в період кризи, погасили борги перед державою ще в 2009 році.

На початку квітня уряд Великобританії повідомив про скорочення частки в Lloyds до 1,97%. Зараз державі належить 1,41 млрд акцій Lloyds, тоді як спочатку налічувалося 27,6 млрд акцій. До квітня держава повернула в цілому більше 20 млрд фунтів як за рахунок продажу акцій банку, так і за рахунок виплачених ним дивідендів.

Експерти очікують, що британська влада завершать продаж акцій Lloyds до кінця травня цього року, пише газета Financial Times.

Згідно з прогнозом Управління бюджетної відповідальності (Office for Budget Responsibility, OBR) Великобританії, озвученим в лютому, Великобританія отримає прибуток у розмірі 100 млн фунтів, повністю продавши акції Lloyds. Аналітики очікують, що дохід держави буде вище.

"Продаж акцій, що залишилися Lloyds державою є символічним кроком, а не серйозною трансформацією, - зазначає аналітик Investec Ян Гордон. - Однак навіть у випадку з таким досить успішним і прибутковим банком, як Llloyds, а це єдиний банк, який, за моїми оцінками, зможе домогтися рентабельності материнського капіталу в 10% до 2020 року, продаж зайняв 8 років".

За підсумками 2016 року Lloyds отримав чистий прибуток у розмірі 2,51 млрд фунтів і виручку в 17,5 млрд фунтів. У лютому він оголосив про намір виплатити дивіденди в розмірі 2,55 пенса на акцію за минулий рік, а також спеціальні дивіденди в розмірі 0,5 пенса на акцію.

Тим часом, RBS зафіксував операційний збиток у розмірі 4 млрд фунтів в минулому році.

Lloyds є найбільшим роздрібним банком Великобританії. Міністерство фінансів Великобританії поступово розпродає акції банку, які належать державі, з кінця 2013 року.