Українці в 2016р. їздили за кордон на 6,5% частіше, в 2 з 5 випадків у Польщу

Подорожі за кордон в 2016 році здійснили 24,7 млн українських туристів, що на 6,5% більше, ніж у 2015 році, повідомило Мінекономрозвитку з посиланням на дані адміністрації Держприкордонслужби.

Відомство нагадало, що впродовж останніх семи років кількість туристів щороку зростала: з 17,2 млн в 2010 році до 19,8 млн в 2011 році, 21,4 млн в 2012 році і 23,8 млн - в 2013 році, а винятком став лише 2014 рік, коли цей показник впав до 22,4 млн.

Згідно з даними Держприкордонслужби, найчастіше українські громадяни відвідують Польщу - 41% всіх поїздок. За минулий рік їх кількість збільшилася на 6,4%, а за два роки - майже на третину.

Одночасно кількість подорожуючих в Росію в минулому році знову скоротилася - на 6,1%, а за два роки - на 17,4%. В результаті частка РФ впала до 15,6% з 20,8 в 2014 році.

Третє місце серед найпопулярніших напрямків для українських туристів посідає Угорщина - 11,7% всіх поїздок. Число подорожуючих в цю країну українців в минулому році зросло на 18,5%, а за два роки - на 34,4%.

У той же час в сусідні Молдову і Білорусь українці стали їздити рідше - відповідно на 4,1% і 15,9%, що скоротило їх частку до 6,7% і 4,5%.

Найбільше зростання подорожей в 2016 році був зафіксований в Туреччину - в 1,8 рази, куди поїхало майже 1 млн українців.