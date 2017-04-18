Прем'єр-міністр Великобританії оголосила про проведення 8 червня дострокових виборів до парламенту

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила у вівторок, що 8 червня відбудуться дострокові парламентські вибори.

Раніше планувалося провести вибори в 2020 році.

За її словами, які наводить телерадіокорпорація Бі-Бі-Сі, Велика Британія потребує визначеності, стабільності і сильного керівництва, і тому необхідно провести дострокові вибори.

"Нам необхідні загальні вибори, і вони нам потрібні зараз. І нині в нас є єдиний шанс зробити це", - сказала Т.Мей, виступаючи в Даунінг-стріт.

"Я дуже чітко давала зрозуміти, що я думаю, що нам потрібен цей період часу, ця стабільність для того, щоб мати можливість розбиратися з тими проблемами, з якими країна стикається", - додала Т.Мей.

"Звичайно, референдум (про вихід Великої Британії зі складу ЄС - ІФ) виявив деякі розбіжності в поглядах в нашій країні - між тими, хто робить і не робить успіхи, між тими, кому наша країна приносить користь, і тими, кому - ні", - зазначила вона.

Т.Мей додала, що за будь-якого розвитку подій Велика Британія залишає Євросоюз, "і шляху назад немає".

За її словами, парламент країни може вже в середу затвердити дату дострокових виборів.