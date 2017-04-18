Події

13:56 18.04.2017

Російська пропаганда уникає достовірної історії, зображуючи Крим не кримськотатарським - Мінінформполітики

Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова вважає, що російська пропаганда викривлює історію, уникаючи згадки про кримськотатарське аспекті окупованого Криму.

"Російська пропаганда не знає кордонів. Не тільки культура, мистецтво, освіта стали частиною цієї пропаганди, коли, наприклад, одна за одною виходять грошові купюри, де вже зображений російський Крим, де світові діячі мистецтва їдуть до Криму й інтегрують Крим у російську реальність, де знімаються фільми в Криму і танслюються в деяких європейських країнах, - це все є частиною пропаганди. І головне в цьому викривленні, в цьому "королівстві кривих дзеркал" - це історичний аспект, коли намагаються показати еллінський період історії Криму і далі вже російський період, а кримськотатарського наче й не було", - сказала вона під час круглого слоту у вівторок у Києві.

Е.Джапарова зазначила, що сьогодні Крим змальовується кримськотатарським, з униканням " будь-яких спроб достовірної історії".

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