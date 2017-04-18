Активісти "Національного корпусу" й далі блокують відділення "Сбербанку" в Дніпрі
Активісти партії "Національний корпус" продовжують цілодобово чергувати під стінами центрального відділення української "дочки" "Сбербанку Росії" в Дніпрі.
Як повідомляє у вівторок партія на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, активісти біля фінустанови спілкуються з населенням і розповідають про те, чому проводять акцію.
Центральне відділення "Сбербанку" в Дніпрі заблоковане і не працює. З перших днів блокади всі працівники банку переведені в інші відділення.
Як повідомлялося, 12 квітня активісти партії "Національний корпус" після перерви знову відновили блокаду центрального відділення "Сбербанку" в Дніпрі.
У партії нагадали, що починають новий етап безстрокової акції проти банків держави-агресора.