Правоохоронці й далі нестимуть службу в посиленому режимі на поминальні дні

Завдяки роботі правоохоронців в Україні під час Великодніх свят не відбулося порушень публічної безпеки, повідомив начальник Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Ігор Бабич.

"Загалом в охороні громадського порядку і громадської безпеки було задіяно близько 23 тисяч поліцейських і 730 військовослужбовців Національної гвардії України", - розповів І.Бабіч під час відеоселекторної наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового, повідомляє прес-служба Нацполіціі.

За його словами, Великодні свята пройшли спокійно завдяки комплексу заходів, що вживають правоохоронці. "Підбиваючи підсумки роботи правоохоронних органів, начальник ДПД зазначив, що, завдяки злагодженій роботі всіх правоохоронних підрозділів конфліктів на міжконфесійному ґрунті допущено не було", - йдеться в інформації.

С.Яровий подякував усім правоохоронним структурам за забезпечення правопорядку під час Великодніх свят та наголосив на необхідності продовження посиленого режиму несення служби.

"Продовжуємо нашу роботу, адже наступного тижня будемо забезпечувати правопорядок під час проведення поминальних днів", - підкреслив заступник міністра.