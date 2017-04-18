Профільний комітет пропонує ВР повернути кримінальну відповідальність за пошкодження телеком-інфраструктури

Голова комітету Верховної Ради з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко має намір найближчим часом зареєструвати законопроект про внесення зміні до Кримінального кодексу щодо впровадження кримінальної відповідальності за пошкодження інфраструктури всіх типів ліній зв'язку.

"Ми підготували сьогодні зміни до закону, які повертають статтю про кримінальну відповідальність за пошкодження всіх типів ліній зв'язку, скасовану в 2008 році. У першому випадку покарання становитиме один-два роки позбавлення волі, в повторному випадку передбачені інші терміни. Я сьогодні буду реєструвати ці зміни до Кримінального кодексу ", - сказав він на прес-конференції в Києві у вівторок.

О.Данченко також наголосив на необхідності внесення змін до законодавства, згідно з якими пункти прийому металобрухту не зможуть брати високотехнологічні мідні кабелі від фізичних осіб.

Присутні на прес-конференції представники телекомунікаційних компаній підтримали цю ініціативу, наголосивши, що ситуація з крадіжками телекомунікаційного обладнання останнім часом є найбільш критичною за останні 20 років.

"У нас за підсумками 2016 року понад 400 млн грн збитків, понад 5 тис. крадіжок. Це тільки за підрахунками членів нашої асоціації. А якщо взяти всіх учасників ринку, то ця цифра буде набагато більше", - зазначив голова ради Української асоціації операторів зв'язку "Телас" Леонід Ошеров.