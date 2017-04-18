"Укроборонпром" пропонує активістам узяти участь у громадському аудиті держконцерну

У дежконцерні "Укроборонпром" відкидають озвучені в ЗМІ активістами-розслідувачів звинувачення в організації менеджментом держконцерну тіньових корупційних схем з виведення з оборонної галузі держкоштів і пропонують їм взяти участь у громадському аудиті держконцерну.

"Концерн є найбільш зацікавленою стороною в прозорій роботі оборонної галузі України. Його менеджмент готовий суворо карати тих, хто намагається організувати тіньові схеми всередині концерну", - йдеться в розміщеному на сайті "Укроборонпрому" заяві прес-служби держконцерну.

"Укроборонпром" пропонує громадської організації "Центр "Ейдос" відвідати заводи, долучитися до громадського аудиту концерну і особисто поспілкуватися з топ-менеджментом підприємства", - додають у дежконцерні.

При цьому в "Укроборонпромі" також заявляють про системну співпрацю з правоохоронними органами в рамках розпочатої в 2014 році на його підприємствах "антикорупційної програми" і пов'язують озвучені громадською організацією звинувачення з "політизацією" заявленого в країні курсу на боротьбу з корупцією.

Як заявляє прес-служба, наразі в країні відбувається "гарячий політичний дискурс між громадськими активістами та різними політичними силами". У зв'язку з цим в дежконцерні називають "безвідповідальністю" бажання "втягнути в нього" "Укроборонпром" в умовах розв'язаної відносно країни зовнішньої агресії.

Днями активісти громадської організації "Центр "Ейдос" озвучили в ЗМІ звинувачення в організації менеджментом "Укроборонпрому" тіньових корупційних схем з виведення через фіктивні фірми "одноденки" державних коштів з оборонної галузі. Звинувачення озвучені за підсумками розслідування, проведеного в рамках проекту Центру локального самоврядування "Без корупції". Розслідування проводилося за фінансової підтримки програмної ініціативи "Демократична практика" міжнародного фонду.

За оцінками активістів покликаний забезпечувати контроль за фінансовою діяльністю держконцерну наглядова рада "Укроборонпрому", безповноважень з жовтня 2016 року, після складання повноважень голови НС народного депутатата від "Народного фронту" Сергія Пашинського.

До створеного в 2010 році указом президента "Укроборонпрому" входить понад 130 підприємств ОПК, зокрема держкомпанія "Укрспецекспорт" та її дочірні підприємства. Відповідно до ухваленого ВР у червні 2011 року закону України, "Укроборонпром" спільно з урядом забезпечує управління об'єктами держвласності в ОПК.

Згідно зі статутом держконцерну, органами управління "Укроборонпрому" є наглядова рада, рада директорів і гендиректор. Вищим органом управління є наглядова рада у складі п'яти суддів з повноваженнями терміном на п'ять років, троє з яких призначаються президентом, двоє - уповноваженим органом управління (Міністерство економічного розвитку і торгівлі - ІФ). Чинний склад наглядової ради концерн не озвучується. У листопаді 2016 року президент своїм указом вивів зі складу наглядової ради "Укроборонпрому" главу парламентського комітету з нацбезпеки і оборони С.Пашинського, який очолював наглядову раду. Нардеп заявив, що подав главі держави прохання про відставку з цієї посади, щоб уникнути "спекуляцій про конфлікт інтересів".

Плани взяти під жорсткий контроль проведення фінаудиту підприємств-учасників "Укроборонпрому" озвучило також українське представництво міжнародної антикорупційної Transparency International (TI). Наразі "Укроборонпром" спільно зі сформованим TI Незалежним антикорупційним комітетом з питань оборони (НАКО) готують тендер з вибору міжнародної аудиторської компанії для передбаченого стратегією реформування "Укроборонпрому" фінуадиту підприємств держконцерну. Вирішення завдання із залучення фінансування на проведення аудиту забезпечить НАКО.

Згідно з озвученими "Укроборонпромом" даними, сумарний чистий дохід підприємств-учасників держконцерну за підсумками 2016 р. збільшився порівняно з 2015 роком на 31,2% - до 28,3 млрд грн. Фінрезультат від операційної діяльності за підсумками 2016 року становить 2 млрд 344 млн грн. Сумарний чистий прибуток підприємств-учасників "Укроборонпрому" за підсумками 2015 року становив 1,626 млрд грн, тоді як за підсумками роботи в 2014 році сумарний чистий збиток становив 348 млн грн. Повний фінансовий результат за 2015 рік, а також за 2016 рік, держконцерн не озвучує.