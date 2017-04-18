Рішення Міжнародного суду ООН буде оголошено 19 квітня
Міжнародний суд ООН (м.Гаага) 19 квітня оголосить рішення про тимчасові превентивних заходи за позовом України для залучення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації на протязі її незаконною агресії проти України.
Згідно з порядком денним, опублікованій на сайті суду, початок засідання заплановано на 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).
Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для залучення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов поданий в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Слухання в Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії пройшли 6-9 березня 2017 року.
Київ просить такі тимчасові заходи: Україна просить суд зобов'язати РФ утримуватися від будь-яких дій, які можуть звузити або розширити предмет спору; здійснювати належний контроль за російсько-українським кордоном з метою припинення поставок зброї; припинити і запобігати постачанням грошей або зброї групам, які здійснюють терористичні атаки; вжити всіх можливих заходів з метою здійснення впливу на групи, які вона підтримує, з метою попередження вчинення ними терористичних атак проти цивільного населення; утримуватися від здійснення будь-яких заходів расової або етнічної дискримінації в Криму; дозволити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу; припинити насильницькі викрадення представників кримськотатарського народу; припинити обмеження освіти українською мовою.