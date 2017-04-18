Луценко: "Бурштиновій мафії" завдано удару, її ліквідація триває

За результатами досудового розслідування діяльності злочинної організації з незаконного видобутку бурштину-сирцю в Рівненській області (так звана справа бурштинової мафії) до кримінальної відповідальності притягнуто 31 особу, стосовно 25 осіб суди ухвалили обвинувальні вироки, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Як повідомляє у вівторок прес-служба Генпрокуратури, Ю.Луценко під час поїздки до Рівненської області повідомив, що 14 лютого 2017 року у зазначеному кримінальному провадженні завершено досудове розслідування та відкрито матеріали справи шістьом підозрюваним і їхнім захисникам для ознайомлення.

Ю.Луценко повідомив, що серед підозрюваних, які ознайомлюються з матеріалами провадження, - колишній заступник прокурора Рівненської області, колишній керівник Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області, колишній начальник Дубровицького відділу Сарненської місцевої прокуратури, колишній працівник Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Житомирській області, слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, яка наразі відсторонена від посади, та старший оперуповноважений в особливо важливих справах відділу контррозвідки управління Служби безпеки України в Рівненській області.

Генеральний прокурор поінформував, що за час здійснення досудового розслідування проведено 183 обшуки, під час яких виявлено готівку, дорогоцінності із золота, зброю, бурштин різних фракцій, засоби для добування бурштину, чорнову бухгалтерію та схему розподілу коштів.

"Окрім цього, за результатами здійснення досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто 31 особу, з яких стосовно 25 осіб суди ухвалили обвинувальні вироки, які набрали законної сили", - додав Ю.Луценко.

"На жаль, я не можу сказати, що операція остаточно покінчила із "бурштиновою мафією". На цей момент, за нашими оперативними даними, цій мафії було завдано удару, і операція з її ліквідації триває", - зазначив генпрокурор.