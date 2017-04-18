Події

15:22 18.04.2017

Син президента Таджикистану став мером Душанбе

Старшого сина президента Таджикистану Рустам Емомалі у вівторок затверджено міською радою на пост голови Душанбе.

"Десята сесія Ради народних депутатів міста Душанбе п'ятого скликання заслухала звіт міської виборчої комісії про підсумки відбулися 2 квітня виборів депутатів міської ради. За даними виборчої комісії, Рустам Емомалі отримав на цих виборах 84,8% голосів виборців", - повідомляється на сайті міськадміністрації.

Народні депутати затвердили його повноваження на посаді голови міста Душанбе, а також указ президента Таджикистану від 4 квітня "Про призначення Рустам Емомалі" головою Душанбе, відзначається в повідомлення.

Емомалі, який очолював до цього Агентство з фінансового контролю та боротьбі з корупцією, був призначений в.о. глави Душанбе 12 січня, після того, як президент Таджикистану Емомалі Рахмон зняв з поста столичного градоначальника Махмадсаїда Убайдуллоєва.

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