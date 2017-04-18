Події

15:28 18.04.2017

Опитування показало невеликий відрив Макрона від Ле Пен перед президентськими виборами

Кандидат в президенти Франції від руху "Вперед" Емманюель Макрон може з незначним відривом - в 1% - випередити лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен в першому турі виборів глави держави, свідчать результати опублікованого у вівторок опитування Ifop-Fiducial.

Згідно з даними опитування, 23% респондентів готові віддати свій голос за Макрона, тоді як М.Ле Пен може розраховувати на підтримку 22% французів.

Третє місце може зайняти кандидат від лівого руху "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон з 19,5% голосів, за ним йде кандидат від партії "Республіканці" Франсуа Фійон з 19%.

Опитування проводилося 14-15 квітня. У ньому взяли участь понад 1,8 тис. Осіб.

Перший тур президентських виборів у Франції запланований на 23 квітня, другий - на 7 травня.

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