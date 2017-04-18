Події

15:39 18.04.2017

Могеріні розраховує обговорити в Москві конфлікти на Донбасі та в Сирії

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Федеріка Могеріні має намір обговорити під час візиту до Москви з главою міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим двосторонні відносини та конфлікти на сході України і в Сирії.

"Сьогодні я пишу з Пекіна - моя перша зупинка під час тривалої офіційної поїздки до Китаю, Індії та Росії. У кожній країні я обговорю двосторонні відносини і найважливіші міжнародні проблеми, які ми вирішуємо разом, - від Сирії до напруження на Корейському півострові", - написала Ф.Могеріні у вівторок у своєму блозі в Інтернеті.

"Моя поїздка закінчиться в Москві. Це буде мій перший візит до Росії як верховного представника Європейського Союзу. Я планую зустрітися з міністром іноземних справ Сергієм Лавровим, обговорити з ним двосторонні відносини й особливо нинішні кризи - від конфлікту на сході України до Сирії", - наголосила голова європейської дипломатії.

Раніше повідомлялося, що візит Ф.Могеріні до Москви намічений на 24 квітня.

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