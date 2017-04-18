"Укрзалізниця" призначила на найближчі вихідні два додаткові потяги з Києва на захід країни

ПАТ "Укрзалізниця" для зручного виїзду громадян на захід країни на найближчі вихідні призначило додаткові потяги №217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів та №207 Київ-Ужгород.

Як повідомляється в прес-релізі компанії у вівторок, із Києва потяги вирушать у п'ятницю, 21 квітня, а назад - у неділю, 23 квітня.

Потяг №217/218 вирушить із Києва 21 квітня о 15:22, прибуде до Рахова наступного дня о 7:15. Назад відправлення з Рахова 23 квітня о 17:38 і прибуття до Києва в понеділок, 24 квітня, о 9:16. У складі потяга купейні та плацкартні вагони. Потяг проїде через Шепетівку, Львів, Івано-Франківськ, Ворохту.

Потяг №207 Київ-Ужгород вирушить із Києва 21 квітня о 17:24 і прибуде до Ужгорода наступного дня о 9:29. Назад відправлення з Ужгорода 23 квітня о 13:05 і прибуття до Києва наступного дня о 5:00. Потяг проїде через Мукачеве, Славське, Львів, Тернопіль, Хмельницький. У складі потяга плацкартні та купейні вагони.

Квитки на ці додаткові потяги можна придбати на сайті ПАТ і в залізничних касах.