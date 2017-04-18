Події

16:53 18.04.2017

Школярі Миколаєва підуть на вимушені канікули через негоду

З огляду на складні погодні умови та невідповідність температурного режиму санітарним нормам влада Миколаєва ухвалила рішення припинити в загальноосвітніх навчальних закладах навчально-виховний процес 20 і 21 квітня.

"На виконання розпорядження міського голови від 18.04.2017 №111р, прийнятого у зв'язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарним нормам, 20 і 21 квітня призупинено навчально-виховний процес у школах. У загальноосвітніх закладах Миколаєва заняття поновляться з понеділка, 24 квітня", - наводить прес-служба міськради у вівторок слова заступника міського голови Миколаєва Євгена Шевченка.

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