Школярі Миколаєва підуть на вимушені канікули через негоду

З огляду на складні погодні умови та невідповідність температурного режиму санітарним нормам влада Миколаєва ухвалила рішення припинити в загальноосвітніх навчальних закладах навчально-виховний процес 20 і 21 квітня.

"На виконання розпорядження міського голови від 18.04.2017 №111р, прийнятого у зв'язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарним нормам, 20 і 21 квітня призупинено навчально-виховний процес у школах. У загальноосвітніх закладах Миколаєва заняття поновляться з понеділка, 24 квітня", - наводить прес-служба міськради у вівторок слова заступника міського голови Миколаєва Євгена Шевченка.