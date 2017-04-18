Національний банк України (НБУ) отримав другий пакет документів на узгодження продажу української "дочки" Сбербанку Росії консорціуму інвесторів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі центробанку.

"НБУ 14 квітня отримав від інвестора пакет документів для узгодження придбання прямої одноосібної участі в ПАТ "Сбербанк" у розмірі 22,5% у статутному капіталі фінустанови. Згідно з поданими документами, інвестором виступає громадянин Великої Британії та Російської Федерації Григорій Олександрович Гусельников", - повідомили в прес-службі.

Нині документи зареєстровані і перебувають в обробці.

Раніше, 10 квітня, НБУ отримав від громадянина Великої Британії та РФ Саїда Гуцерієва пакет документів для узгодження придбання 77,5% акцій ПАТ "Сбербанк" (Київ).

Нацбанк нагадує, що, згідно зі ст. 34 закону України "Про банки і банківську діяльність", центробанк розглядає відповідні документи протягом трьох місяців із дати отримання повного пакета документів. Під час розгляду документів НБУ перевірить відповідність ділової репутації інвестора вимогам, встановленим нормативно-правовими актами регулятора, його фінансовий стан і походження коштів.

НБУ при цьому має право заборонити юридичній або фізичній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку у випадках, визначених цією статтею.

Як повідомлялося, Сбербанк Росії 27 березня оголосив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку консорціуму інвесторів, куди увійдуть латвійський Norvik Banka (належить бізнесмену Григорію Гусельникову) та білоруська приватна компанія, відповідний юридично зобов’язуючий договір уже підписано. Пізніше Norvik Banka оголосив, що основним покупцем українського дочірнього банку Сбербанку виступить син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїд. Сбербанк анонсував, що операцію буде закрито в першому півріччі 2017 року. Пізніше джерело зазначало журналістам, що банк може бути продано до кінця травня.

Російський Сбербанк при цьому офіційно заявив про вихід з українського ринку.

Українське ПАТ "Сбербанк" (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк "НРБ") засновано в 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків, що діяли в країні.