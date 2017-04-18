У Лозовій Харківської області припинено заняття в школах через похолодання

У місті Лозова Харківської області припинено навчальні заняття у школах з огляду на різке похолодання.

Як повідомляться у вівторок на сайті Лозівської міської ради, у зв'язку з різким зниженням температури повітря, відсутністю можливості дотримання у приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів належного температурного режиму, керуючись п. 1 власних повноважень ст. 32 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішенням виконавчого комітету Лозівської міської ради від 18 квітня 2017 року було тимчасово призупинено навчально-виховний процес у 1-11 класах загальноосвітніх учбових закладів із 19 квітня 2017 року до особливого розпорядження.

"Дошкільні навчальні заклади міста працюватимуть у звичайному режимі. Для дітей, яких батьки не мають можливості залишити вдома, будуть створені всі належні умови для перебування та навчання", - йдеться в повідомленні.