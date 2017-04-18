Події

17:21 18.04.2017

Boeing вирішив скоротити сотні інженерів

Американський концерн Boeing, один з найбільших світових виробників авіаційної, космічної та військової техніки, оголосив про намір скоротити сотні робочих місць в сфері виробництва цивільних літаків на тлі уповільнення темпів зростання продажів. Звільнення почнуться 23 червня.

"Ми очікуємо, що скорочення торкнуться сотні співробітників в штаті Вашингтон і на інших підприємствах нашої компанії", - заявив офіційний представник Boeing Даг Адлер, зазначивши, що це стосується інженерного персоналу в сфері пасажирських літаків.

"У постійних зусиллях щодо поліпшення загальної конкурентоспроможності, інвестуючи в наше майбутнє ми скорочуємо витрати і наводимо рівень зайнятості у відповідність до вимог бізнесу і ринку", - говориться в повідомленні Boeing. У ньому наголошується, що скорочення штату буде відбуватися, в тому числі, за рахунок програми добровільних звільнень, а також збереження незайнятими робочих місць після звільнення попереднього співробітника.

За даними профспілок, з січня поточного року компанія вже звільнила 1,332 тис. Інженерних і технічних співробітників в Вашингтоні, пише USA Today. З листопада 2013 року кількість працівників Boeing в цьому штаті зменшилася більш ніж на 12,6 тис. осіб.

За даними на 30 березня, всього в компанії працювало 146,962 тис. осіб, включаючи 74,196 тис. В підрозділі пасажирських літаків. Роком раніше ці показники становили відповідно 159,054 тис. осіб і 82,127 тис. осіб, тобто зменшилися на 12,092 тис. Осіб і 7,931 тис. Осіб відповідно.

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