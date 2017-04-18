Air Canada заборонила 10-річній дитині переліт з сім'єю через овербукинг

Канадська сім'я була змушена відмовитися від квитків на рейс Air Canada і добиратися до місця пересадки на автомобілі, оскільки через овербукинг авіакомпанія позбавила місця їх 10-річного сина.

За даними The Vancouver Sun, Air Canada на цьому тижні принесла офіційні вибачення і повідомила про виплату "дуже щедрої компенсації". Родині було запропоновано ваучер на 2,5 тис. канадських доларів ($ 1876) терміном на рік. Крім того, авіаперевізник пообіцяв оплатити додаткові витрати.

Батько сімейства Бретт Дойл ще в березні забронював чотири авіаквитки для березневої відпустки на Коста-Ріці, при цьому прямого рейсу з Шарлоттаун, де проживають Дойл, не було, і їх чекала пересадка в аеропорту Монреаля.

Коли прийшов час реєструватися на рейс, з'ясувалося, що його 10-річному сину Коулу не знайшлося місця в салоні. Після декількох годин телефонних переговорів з Air Canada і поїздки в аеропорт з'ясувалося, що на літак, розрахований на 28 пасажирів, було продано 34 квитка.

"Нам сказали, що вкрай малоймовірно, щоб шестеро людей відмовилися від польоту в березневі канікули", - згадує Дойл.

Як повідомляє телеканал CBC, його дружина Шанна хотіла відмовитися від польоту на користь сина, але представники Air Canada заявили їй, що вона не має права вибирати, кому передати місце: в разі появи вільних місць пріоритет за тими, хто частіше користується послугами авіакомпанії.

Агент в аеропорту рекомендував дістатися до Монктона (дві години автомобілем) і летіти в Монреаль звідти. Однак в Монктоні з'ясувалося, що потрібний рейс скасований, і Дойл витратили ще 2,5 години на поїздку в Галіфакс, де застрягли на ніч в готелі, і лише з ранку змогли вилетіти в Монреаль. Відпустка на Коста-Ріці пройшла вдало, але додаткові витрати, щоб дістатися туди, склали від 800 до 1000 канадських доларів - плюс батькам довелося брати зайвий день відпустки, щоб не втратити квитки з Монреаля.

Поневіряння Дойлів продовжують серію скандалів, пов'язаних з овербукинг на північноамериканських рейсах і іншими проблемами авіаперевезень. Так, в квітні United Airlines силою висадила 69-річного пасажира з літака, щоб перевезти власних співробітників.