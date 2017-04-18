СКМ у 2016 р. скоротила неконсолідований чистий збиток майже втричі

ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк), керуюча компанія найбільшої в Україні приватної промислово-фінансової групи СКМ, в 2016 році скоротило неконсолідований чистий збиток у 2,7 раза порівняно з попереднім роком - до 299,413 млн грн із 815,558 млн грн.

Згідно з річним звітом СКМ, оприлюдненим у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у вівторок, збиток до оподаткування знизився в 2,1 раза, до 451,587 млн грн.

У результаті його нерозподілений прибуток на кінець минулого року становив 30 млрд 177,586 млн грн.

Компанія "СКМ" - професійний інвестор, керуюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи України, діяльність якої сконцентрована в трьох основних сферах бізнесу: гірничо-металургійній, електроенергетичній та фінансовій, а також у телекомунікаціях, медіабізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі, глинодобуванні, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, торгівлі медикаментами, машинобудуванні та транспортному бізнесі. 100% акцій СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.

До групи "СКМ" входять компанії "Метінвест" (ГМК) і ДТЕК (енергетика), банк ПУМБ, страхові компанії АСКА та "Аска-Життя", "Укртелеком", телекомунікаційна група Vega, "Медіа група Україна", "ЕСТА Холдинг" (нерухомість), "Український Рітейл" (роздрібна торгівля), UMG (виробництво мінеральної сировини), "Паралель" (оператор ринку нафтопродуктів), "Харвіст" (сільське господарство), машинобудівний холдинг Corum Group, транспортний холдинг "Портінвест" та інші.