Події

18:54 18.04.2017

Поліцейські вилучили зброю в осіб, які зайняли приміщення "Черкасиобленерго"

Працівники поліції звільнили приміщення ПАТ "Черкасиобленерго" від сторонніх осіб і вилучили у них травматичну зброю, повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області у вівторок.

"У результаті тривалих перемовин керівництва главку з цими особами приміщення держустанови було звільнено від сторонніх осіб. На цей час працівники поліції встановлюють підстави та мету перебування цих осіб на території товариства. Зброя, яку мали при собі зазначені особи, вилучена", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Національної поліції в Черкаській області.

Спочатку правоохоронцям надійшла інформація про групу невідомих осіб, які перебувають у приміщенні "Черкасиобленерго" та мають при собі велику кількість вогнепальної зброї. "На місце події було негайно направлено найближчі наряди поліції, оперативних працівників і співробітників підрозділу спеціального призначення. Як було з'ясовано на місці події, на другому поверсі приміщення перебувають близько 30 осіб, які озброєні помповими рушницями та травматичною зброєю", - розповіли в поліції.

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