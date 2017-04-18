Бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО у вівторок, двоє військових поранені - штаб

Двоє українських військовослужбовців дістало поранень унаслідок обстрілів із боку незаконних збройних формувань у вівторок від початку доби, повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

"Від початку доби ворог 18 разів відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників. Двоє військовослужбовців Збройних сил України дістало поранень", - йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook.

Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на донецькому напрямку. Бойовики застосовували 82-мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, а також стрілецьку зброю.

На приморському (маріупольському) напрямку незаконні збройні формування вели вогонь із 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів, протитанкових і підствольних гранатометів, поблизу Новотроїцького активізувалися ворожі снайпери.

На луганському напрямку з 82-мм мінометів і автоматичних гранатометів бойовики обстріляли опорні пункти поблизу Катеринівки.