Під час параду з Тегерану провезли ракету з написом "Смерть Ізраїлю"

Ракета дальнього радіусу дії була продемонстрована серед інших зразків іранського військово-промислового комплексу на параді в Тегерані у вівторок з нагоди дня Армії. Ракета "Мисливець-3" використовується для потреб протиповітряної оборони.

Тим часом ізраїльські ЗМІ звернули увагу на те, що на одній з ракет, показаних на параді, був плакат з написом на фарсі, арабською та англійською мовами "Смерть Ізраїлю".

На параді публіці були також показані поставлені Росією зенітно-ракетні системи С-300, танки, бронетранспортери, артилерійські знаряддя, а також різного виду ракети і радари, повідомляють іранські ЗМІ.

Паради військово-морської техніки пройшли в Перській затоці й на Каспії.