Події

19:58 18.04.2017

Екс-главу Міндоходів Клименка викликають на допит до Генпрокуратури 21 квітня

Екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, підозрюваного у створенні злочинної організації та завданні державі матеріальної шкоди в розмірі 3,1 млрд грн, викликано на допит до Генеральної прокуратури України в п'ятницю, 21 квітня.

Як зазначено в повістці про виклик на допит О.Клименка, розміщеній на сайті Генпрокуратури, він має "з’явитися 21 квітня 2017 року о 10.00 до другого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114, каб. №22, для участі в проведенні слідчих та процесуальних дій у якості підозрюваного в кримінальному провадженні 42017000000000113".

Як повідомлялося, 1 березня суддя Голосіївського районного суду Києва надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно О.Клименка. Генеральний прокурор України Юрій Луценко нагадав, що О.Клименка підозрюють у тому, що з квітня 2012 по вересень 2013 року, обіймаючи посаду міністра доходів і зборів, "у складі створеної та очолюваної Януковичем В. Ф. злочинній організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації".

О.Клименко перебуває в міжнародному розшуку.

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