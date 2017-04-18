Апеляційний суд Києва роз'яснив, чому скасував рішення Печерського суду про арешт екс-беркутівця Гончаренка

Апеляційний суд Києва роз'яснив своє рішення про звільнення з-під варти під особисте зобов'язання колишнього працівника спецпідрозділу "Беркут" Віталія Гончаренка невідповідністю рішення суду першої інстанції - Печерського районного суду Києва - чинному Кримінальному процесуальному кодексу України.

Прес-служба Апеляційного суду Києва в повідомленні у вівторок виклала хронологію ухвалення рішення про арешт В.Гончаренка та розгляду його апеляційних скарг. Так, 6 квітня поточного року Апеляційний суд Києва розглянув апеляційні скарги на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 10 березня, якою було змінено запобіжний захід В.Гончаренку з домашнього арешту на тримання під вартою терміном на 60 діб, але в межах терміну досудового розслідування.

Під час апеляційного розгляду колегія суддів дійшла висновку, що рішення суду першої інстанції постановлене з порушенням вимог чинного законодавства. Так, слідчий суддя, задовольняючи клопотання прокурора про зміну В.Гончаренку запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою, мотивував це тим, що ризики, визначені ст. 177 КПК України, не підтвердилися. Проте у зв'язку "із суспільною необхідністю" та підозрою В.Гончаренка у вчиненні тяжких кримінальних злочинів, за можливе покарання, що може спонукати його до вчинення неправомірних дій, є підстави для зміни останньому запобіжного заходу.

Водночас ст. 177 КПК України чітко передбачає дві основні підстави для застосування щодо підозрюваного або обвинуваченого запобіжного заходу (наявність обґрунтованої підозри та ризиків, визначених ч. 1 цієї статті). Відсутність навіть однієї з цих підстав виключає можливість обрання стосовно особи запобіжного заходу.

У прес-службі Апеляційного суду Києва наголосили, що поняття "суспільної необхідності" взагалі не визначене кримінальним процесуальним законодавством як підстава для обрання запобіжного заходу.

Крім того, слідчий суддя не виконав вимог кримінального процесуального законодавства і під час визначення терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Так, згідно з положеннями ч. 1 ст. 197 КПК України, термін дії постанови слідчого судді, суду про тримання під вартою не може перевищувати 60 днів, при цьому відповідно до вимог КПК України, термін дії будь-якого запобіжного заходу не може виходити за межі досудового розслідування.

Термін дії цього кримінального провадження, згідно з постановою заступника генерального прокурора, продовжено до десяти місяців - до 23 квітня 2017 року. Проте, відповідно до прийнятого судом першої інстанції рішення від 10 березня, обраний В.Гончаренку запобіжний захід діє до 7 травня, тобто виходить за межі терміну досудового розслідування.

Крім того, згідно з повідомленням Генеральної прокуратури України, що надійшло до Апеляційного суду Києва 6 квітня, досудове розслідування цього кримінального провадження вже завершилося і 24 березня обвинувальний акт направлено до Печерського райсуду Києва.

"…скасувавши рішення суду першої інстанції та відмовляючи в задоволенні клопотання прокурора, колегія суддів виходила з положень КПК України, враховуючи, що досудове розслідування цього кримінального провадження вже закінчено, у зв'язку з чим апеляційна інстанція обмежена у своїх діях щодо вирішення питання про застосування до В.Гончаренка запобіжного заходу, який з 24 березня має статус обвинуваченого. Тобто, питання про обрання запобіжного заходу має вирішувати суд, де справа буде розглядатися по суті, про що і було зазначено в ухвалі Апеляційного суду Києва", - пояснює прес-служба.

Наведені вище обставини вказують на невідповідність винесеного судом першої інстанції рішення чинному КПК України, у зв'язку з чим воно підлягало скасуванню, підсумували в Апеляційному суді Києва.

Як повідомлялося, екс-беркутівця В.Гончаренка разом із трьома товаришами по службі затримали в Харкові в червні 2016 року, на той момент працював у поліції. Його і ще одного колишнього співробітника "Беркута" підозрюють у вбивстві трьох активістів Майдану 18 лютого 2014 року в Кріпосному провулку.

До 4 лютого 2017 року В.Гончаренко перебував під домашнім арештом після відповідного рішення Печерського райсуду Києва. 10 березня 2017 року Печерський райсуд Києва знову заарештував його на два місяці. Проте 6 квітня Апеляційний суд Києва прийняв рішення звільнити В.Гончаренка з-під варти під особисте зобов'язання.

7 квітня начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури С.Горбатюк заявив, що у відомстві розглядають можливість направлення подання до Вищої ради правосуддя та відкриття кримінального провадження у зв'язку зі звільненням В.Гончаренка. Він нагадав, що цій людині інкримінують здійснення 33 замахів на вбивства з використанням вогнепальної зброї.

У заяві для преси офіцерів Харківського батальйону спеціального призначення "Беркут", викладеній в YouTube 14 квітня, четверо екс-беркутівців – В.Гончаренко, Артем Войлоков, Олександр Костюк та Владислав Мастега – дали зрозуміти, що покинули територію України через те, що, за їхніми словами, "тут небезпечно перебувати".