Порошенко закликає британський бізнес інвестувати в Україну

Під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії президент України Петро Порошенко провів зустріч із представниками ділових кіл країни, повідомляє прес-служба президента України.

Глава Української держави розповів про впровадження реформ в Україні впродовж останніх трьох років та основні результати, яких вдалося досягти на сьогодні. Значну увагу було приділено створенню інвестиційного клімату, проведенню судової реформи, боротьбі з корупцією, реформі банківського та енергетичного сектора. Президент також повідомив про запуск від початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування ПДВ.

Президент наголосив, що вірить у багатообіцяюче майбутнє торговельного та інвестиційного українсько-британського партнерства. За його словами, Велика Британія стала одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні із понад $2 млрд, створивши десятки тисяч робочих місць. Глава держави відзначив успішну співпрацю українського підприємства "Антонов" і британської компанії Dowty Propellers під час створення транспортного літака Ан-132D.

Президент також привітав інтерес британських компаній в Україні, зокрема, міжнародної компанії Unilever, яка відкрила чайну фабрику в Київській області, та міжнародної компанії Hutchison Ports, яка планує в короткостроковій перспективі вийти на ринок вітчизняних морських контейнерних перевезень. "Успіх цих проектів у нашій країні, безумовно, буде хорошим прикладом для інших інвесторів, а також важливим сигналом довіри українським реформам", - зазначив П.Порошенко.

"Президент запросив британський бізнес інвестувати в Україну", - йдеться в повідомленні.