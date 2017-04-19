Унаслідок несприятливих погодних умов знеструмлені понад 150 населених пунктів України - ДСНС

Унаслідок несприятливих погодних умов - дощу з мокрим снігом, шквальних поривів вітру – знеструмлені 152 населені пункти в шести областях України в ніч із 18 на 19 квітня.

Як повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій, у Дніпропетровській області відключені 73 населені пункти, в Харківській - 38, Полтавській - 35, Херсонській - 4, Кіровоградській - 1, Запорізькій - 1.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.