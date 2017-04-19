Події

09:51 19.04.2017

На борту суховантажу, який потонув в акваторії Чорного моря, перебували 9 українців, заявляють у МНС Росії

Транспортні наглядові служби перевірять, наскільки справним був перед виходом у рейс затонулий у Чорному морі суховантаж, повідомило у вівторок "Інтерфаксу" джерело в міжнародних службах морського пошуку і порятунку.

"Попередньо, суховантаж міг мати зауваження у частині технічного стану, проте стверджувати це однозначно не можна. Усі документи буде перевірено", - зазначив співрозмовник агентства.

Раніше в середу повідомлялося, що судно, яке виходило з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало аварії. Суховантаж, за попередніми даними, повністю пішов під воду.

На борту було 12 людей.

Начальник прес-служби кримського управління Міністерства надзвичайних ситуацій Володимир Іванов уточнив також громадянство 12 членів екіпажу: дев’ятеро громадян України, двоє - РФ та один - Грузії.

Джерело в міжнародних службах морського пошуку і порятунку зазначило, що "попередньо, за доповіддю екіпажу, під час корабельної аварії вони зіткнулися з сильним штормом. Впоратися зі стихією екіпажу не вдалося, і судно затонуло".

ВАЖЛИВЕ

НЗФ обстрілюють позиції ЗСУ по всій лінії розмежування, порушуючи домовленості про "режим тиші"

Унаслідок несприятливих погодних умов знеструмлені понад 150 населених пунктів України

Двоє українських військових дістало поранень за минулу добу в зоні АТО

Луценко: "Бурштиновій мафії" завдано удару, її ліквідація триває

Прем'єр-міністр Великобританії оголосила про проведення 8 червня дострокових виборів до парламенту

ОСТАННЄ

Рішення про повторне включення опалення мають ухвалити місцеві органи влади - Зубко

У Дніпрі до кінця тижня будуть зачинені школи через негоду - мер

Врятовано трьох членів екіпажу затонулого в Чорному морі суховантажу - СКР

НЗФ обстрілюють позиції ЗСУ по всій лінії розмежування - українська сторона СЦКК

Унаслідок несприятливих погодних умов знеструмлені понад 150 населених пунктів України - ДСНС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog4523.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА