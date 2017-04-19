НЗФ обстрілюють позиції ЗСУ по всій лінії розмежування - українська сторона СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) констатує, що незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій українських військових уздовж усієї лінії розмежування, порушуючи домовленості про "режим тиші".

"Українська сторона СЦКК констатує, що незаконні збройні формування ОРДЛО, нехтуючи усіма Мінськими домовленостями, надалі здійснюють обстріли позицій Збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. (...) Про всі випадки порушення Мінських домовленостей з боку НЗФ ОРДЛО українська сторона СЦКК повідомляє керівництво держави і Збройних сил України, представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, а також російську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні української сторони СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

У СЦКК нагадали, що протягом 18 квітня зафіксовано 35 порушень режиму припинення вогню з боку НЗФ, зокрема із застосуванням забороненого озброєння - мінометів калібру 120 мм, 18 мін калібру 82 мм та стрілецького озброєння. "З ініціативи української сторони СЦКК режим "тиша" вводився 64 рази, завдяки чому жертв серед мирного населення вдалося уникнути", - наголошується в повідомленні.

Крім того, українська сторона СЦКК протягом доби зафіксувала два порушення режиму припинення вогню з боку НЗФ ОРЛО із застосуванням стрілецької зброї на ділянці розведення сил і засобів №1 "Станиця Луганська". Загалом від початку квітня бойовики вже вісім разів порушували "режим тиші" на цій ділянці.

"Керівництво України ще раз заявляє про готовність до виконання всіх узятих на себе зобов'язань за Мінськими домовленостями за умов безумовного їх дотримання з іншої сторони", - підсумувала українська сторона СЦКК.