Врятовано трьох членів екіпажу затонулого в Чорному морі суховантажу - СКР

Трьох із 12 членів екіпажу затонулого в районі Керченської протоки судна врятовано, повідомив агентству "Інтерфакс-Південь" офіційний представник Південного слідчого управління на транспорті Слідчого комітету РФ.

"За інформацією слідчих, які перебувають в районі аварії, рятувальники змогли витягнути з води трьох моряків, інформація про інших членів екіпажу уточнюється", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, за фактом аварії суховантажу порушено справу за частиною 3 статті 263 Кримінального кодексу РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного, морського і внутрішнього водного транспорту, що спричинило з необережності смерть двох або більше осіб).

За інформацією "Росморрічфлоту", надзвичайна подія із суховантажем "Герої Арсеналу", що йшов під панамським прапором, сталася в середу приблизно о 03:40 у Чорному морі в умовах сильного шторму за 14 км від лінії споруджуваного Кримського моста.

"Унаслідок сильного шторму суховантаж водотоннажністю 3,5 тис. тонн розколовся надвоє і затонув", - повідомили "Інтерфаксу" в прес-службі "Росморрічфлоту".

За його інформацією, із 12 членів екіпажу двоє - росіяни, зокрема капітан, дев'ять - українці, один грузин.

За попередніми даними прес-служби кримського управління МНС, судно "Герої Арсеналу" виходило з Азова до Туреччини з вантажем зерна. Пошуки ускладнюються погодними умовами - вітер південно-західний 20 м/с, хвилювання моря становить до чотирьох балів.