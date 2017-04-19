Двоє українських військових дістало поранень за минулу добу в зоні АТО

Бойовики за минулу добу 35 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у середу вранці.

"За минулу добу двоє українських захисників дістало поранень", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на приморському напрямку. Тут, вогнем мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти поблизу Красногорівки. По позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове ворог вів вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів і озброєння БМП. Морпіхів поблизу Водяного противник обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2. По опорних пунктах поблизу Старогнатівки, Талаківки та Широкиного противник застосовував гранатомети, а неподалік Чермалика та Павлополя - кулемети великих калібрів. Поблизу Новотроїцького та Миколаївки активізувалися ворожі снайпери.

На донецькому напрямку позиції в районах населених пунктів Авдіївка, Кам'янка та Зайцеве ворог обстріляв із гранатометів різних систем і кулеметів великих калібрів. По захисниках Пісків та Опитного вів вогонь із великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120 мм і 82 мм ворог бив по опорних пунктах поблизу Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бив із мінометів калібру 82 мм, а по захисниках Станиці Луганської та Сизого вів вогонь зі стрілецької зброї.