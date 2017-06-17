Події

20:43 17.06.2017

Меркель провела "надихаючу" бесіду з Папою Римським

Ангела Меркель поговорила з Папою Римським Франциском в його особистій бібліотеці. Це вже четверта особиста аудієнція, частіше з понтифіком зустрічалася тільки президент Аргентини.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) в суботу, 17 червня, знову зустрілася з Папою Римським Франциском і провела з ним "надихаючу" бесіду. Обидва зійшлися на думці, що з викликами сучасного світу можна впоратися тільки, працюючи спільно. Не слід зводити стіни, стіни слід руйнувати, підкреслила Меркель після 40-хвилинної аудієнції в особистій бібліотеці понтифіка.

Меркель повідомила, що на липневому саміті "великої двадцятки" в Гамбурзі збирається обговорити ситуацію в Африці. Франциск привітав це рішення. Крім того, Папа Римський закликав боротися за Паризьку хартію по клімату і після виходу з неї США, а також висловив свої співчуття у зв'язку зі смертю Гельмута Коля (Helmut Kohl).

Для Ангели Меркель ця розмова став четвертою особистою аудієнцією з папою Франциском. З глав держав частіше з ним зустрічалася тільки колишній президент Аргентини Крістіна Елісабет Фернандес де Кіршнер.

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