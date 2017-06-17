У стрілка в Віргінії був список конгресменів, що підлягають усуненню

У Джеймса Ходжкінсона, який поранив конгресмена Стівена Скаліса, був список потенційних жертв-республіканців. Слідство вважає, що інцидент в Віргінії був спланованим нападом на політиків.

У Джеймса Ходжкінсона, який поранив 14 червня конгресмена Стівена Скаліса під час тренування на бейсбольному полі в штаті Віргінія, був список потенційних жертв-республіканців. Співробітники ФБР виявили рукописний список під час обшуку в автофургоні, в якому Ходжкінсон жив протягом останніх місяців, повідомив американський телеканал Fox News в п'ятницю, 16 червня.

У цьому списку значилися конгресмени-республіканці Скотт Дежарле, Трент Френкс, Джефф Данкан, Джим Джордан, Мо Брукс і Морган Гріффіт. Френкс в інтерв'ю Fox News повідомив, що його поінформували про притягнення до розслідування інциденту в Віргінії, в ході якого Ходжкінсон поранив Скаліса і ще чотирьох осіб, а потім був сам застрелений поліцейськими.

Слідство вважає, що 66-річний Ходжкінсон діяв сам. За словами влади, у нього вже були проблеми із законом: його притягували до відповідальності за побиття і керування автомобілем в нетверезому вигляді. Протягом останніх місяців він жив в своєму автофургоні в місті Олександрія в Віргінії, і мився, і працював на комп'ютері в розташованому неподалік клубі YMCA.

В даний час слідчі намагаються встановити, чому Ходжкінсон приїхав до Вашингтона і наскільки навмисними були його дії. Звістка про те, що у нього був список потенційних жертв, на думку влади, свідчить про те, що ця подія в Віргінії була не випадковістю, а навмисною спробою вбивства політиків. Під час недавньої кампанії з виборів президента США Ходжкінсон, імовірно, працював волонтером на кандидата від Демократичної партії - сенатора з Вермонта Берні Сандерса.