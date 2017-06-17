В Італії при зіткненні корабля з пірсом постраждали 55 осіб

В Італії в результаті зіткнення судна з пірсом в порту на острові Іскья постраждали 55 осіб. Про це повідомляє італійське агентство ANSA з посиланням на представника лікарні, куди направили потерпілих.

За його словами, пасажири корабля приватної компанії Medmar отримали "незначні травми". В основному вони отримали синці, забиття і садна, уточнив він. Всіх постраждалих доставили в лікарню, додав співрозмовник агентства.

За його словами, в момент зіткнення корабля з пірсом пасажири готувалися до виходу і не змогли втриматися на ногах.

За словами однієї з пасажирок, під час наближення до порту судно не уповільнило хід. "Було нескладно зрозуміти, що корабель зіткнеться з пірсом", - цитує агентство її слова. Вона додала, що на судні в момент зіткнення була паніка.

За інформацією ANSA, на кораблі зараз проводяться необхідні перевірки.