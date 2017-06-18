Події

07:13 18.06.2017

У Франції відбудеться другий тур парламентських виборів

 Другий тур виборів до парламенту відбудеться в неділю у Франції.

Ділянки для голосування відкриються о 8:00 за місцевим часом і працюватимуть до 18:00. Однак в деяких великих містах робота ділянок для голосування може тривати до 20:00.

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, республіка!" і її союзники в ході першого туру парламентських виборів, який пройшов тиждень тому, зайняла лідируючу позицію і отримала 32% голосів. На другому місці - ультраправа партія "Республіканці" (21%). Третє у альянсу "Нескорена Франція" з комуністами (13,74%)і четверте місце обіймає ультраправий "Національний фронт" (13,2%). Французькі соціалісти і їх союзники отримали лише 9,5%.

Однак, незважаючи на впевнене лідерство партії французького президента в першому турі, офіційний представник уряду Крістоф Кастанер закликав не випереджати події і дочекатися результатів другого туру.

"Нічого ще не вирішено, вибори проходять у два тури", - сказав він за підсумками першого туру парламентських виборів.

Однією з особливостей першого туру стала рекордно низька явка (50,2%). Багато політичних діячів закликали виборців не ігнорувати другий тур. Зокрема, лідер ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен після першого туру закликала "всіх патріотів прийти на виборчі дільниці у неділю".

Тим часом, згідно з результатами опитування, більше половини французів (52%) незадоволені підсумками першого туру.

"Розрив між дедалі більшим числом громадян і режимом підтверджується історично низьким рівнем явки. Проведення парламентських виборів після президентських віддає визначальну роль президентських виборів і значно знижує значення парламентських", - наводить видання "Ліберасьон" думку політолога Гаеля Брюстье.

За прогнозами телеканалу БФМ-ТВ, президентська партія в результаті може отримати від 415 до 445 місць в Національних зборах з 577. Тим часом, підсумки проведеного в четвер опитування показують, що 61% респондентів сподіваються, що партія президента Франції все ж за підсумками другого туру отримає менше очікуваної більшості.

Національні збори - нижня палата французького парламенту. Депутати в неї обираються в ході загальних виборів строком на п'ять років.

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