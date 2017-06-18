У Маріуполі на місці загибелі воїнів-прикордонників відкрито Меморіал пам'яті

У Маріуполі за участю заступника голови Міністерства внутрішніх справ України Вадима Трояна було відкрито меморіальний пам'ятник воїнам-прикордонникам, загиблим від рук терористів 14 червня 2014.

Як повідомляє департамент комунікації МВС України, пам'ятник встановлено на пост-мосту - місці, де загинули прикордонники. Поруч з меморіалом встановлено прикордонний стовп - символ української землі, за яку прикордонники віддали життя.

"У той день три роки тому колона автомобілів Держприкордонслужби прямувала з вантажем провізії і речового майна до підрозділів державного кордону. Напередодні місто зачищали від терористів і прикордонники не очікували нападу. Бойовики напали підступно - із засідки. Спочатку трьома пострілами з гранатомета зупинили транспорт на відкритому місці в районі заводу "Азовсталь". За гранатометами підключилися снайпери", - розповідають в МВС.

"Прикордонники почали відстрілюватися. На допомогу прийшла група з Донецького прикордонного загону, а через кілька хвилин - бійці Нацгвардії. Однак жертв уникнути не вдалося: під час зіткнення загинули п'ятеро прикордонників: майори Микола Зайцев і Віталій Винниченко, прапорщик Володимир Гречаний, старшина Сергій Єпіфанов і працівник Олександр Островський. Ще сім охоронців кордону в цьому бою отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Пам'ять загиблих воїнів вшанували перший заступник начальника Східного регіонального управління Держприкордонслужби Олександр Луцький, заступник голови Нацполіціі В'ячеслав Аброськін, керівництво штабу АТО, представники міської влади, побратими полеглих, волонтери, місцеві жителі і гості міста.